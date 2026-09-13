Дроны атаковали Нижнекамск, под ударом мог оказаться местный НПЗ

Ночью 13 сентября в российском Нижнекамске прозвучала серия взрывов - местные жители сообщают о пролете дронов и работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ .

По словам очевидцев, над Нижнекамском пролетела целая волна беспилотников, после чего в городе раздались взрывы. Жители говорят, что дроны шли над жилыми кварталами, направляясь в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

Речь идет об одном из трех предприятий, расположенных рядом - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод, химкомбинат "Нижнекамскнефтехим" или завод ТАНЕКО.

Все три уже попадали под удар прошлым летом - в частности, взрывы на этих объектах фиксировали в середине и конце августа.

В Нижнекамске сосредоточены два ключевых нефтеперерабатывающих производства - ТАНЕКО, входящая в структуру "Татнефти", и ТАИФ-НК. Оба предприятия являются важной частью топливной инфраструктуры России.