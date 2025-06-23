Дрон ВСУ заставил двух оккупантов сдаться в Донецкой области: момент попал на видео

"Двое рашистских оккупантов сдались в плен украинскому дрону", - подписано видео.

Как отметили в ОТГ "Хаоков", на Донецком направлении казаки взвода разведки 122 отдельного батальона 133 ОБР ТРО с помощью дрона взяли в плен двух оккупантов.

Пленным сбросили воду и с помощью сбросов гранат указали правильное направление, в которое двигаться, чтобы остаться в живых.

Украинские воины захватывают в плен оккупантов

Ранее сообщалось, что украинские десантники взяли в плен десять российских военных на Курском направлении. По их словам, условия службы в подразделениях на территории РФ были настолько ужасными, что они добровольно сдались.

Также Силы специальных операций провели внезапный налет на тыловые позиции врага, захватив шестерых оккупантов.

Кроме того, украинские пограничники отбили штурм на Волчанском направлении, взяв в плен еще одного военного РФ. Враг понес потери и был вынужден отступить.