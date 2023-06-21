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В России заявили о сбитии дронов на подлете к складам воинской части под Москвой

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Россия, Среда 21 июня 2023 08:39
В России заявили о сбитии дронов на подлете к складам воинской части под Москвой Фото: дроны сбили на подлете к воинской части в Московской области РФ 21 июня (t.me/vorobiev_live)
Автор: Наталия Гурковская

В РФ заявили о сбитии двух беспилотников, которые якобы собирались атаковать склады одной из воинских частей в Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, беспилотники сбили в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец Московской области.

"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", - написал он.

По его словам, якобы разрушений и пострадавших нет и даже якобы были найдены осколки.

"Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена", - добавил он.

Как пишет Радио Свобода, в этом районе как раз дислоцируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии в Подмосковье.

Кроме того, беспилотник упал и в Новой Москве - взорвался в небе около деревни Лукино, перед этим раздался громкий взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы. Место происшествия оцеплено.

Как сообщалось, под Москвой (РФ) произошел взрыв в небе над населенным пунктом Лукино в районе Новой Москве утром в среду, 21 июня. Причиной инцидента называют неизвестный беспилотник.

Отметим, что беспилотники не впервые атакуют Москву - 30 мая в Москве было зафиксировано якобы "нашествие" БПЛА. Местные СМИ насчитали более 30 беспилотников, тогда как в Минобороны РФ заявили только о 8, которые якобы были сбиты. А 3 мая якобы была совершена якобы атака на Кремль.

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