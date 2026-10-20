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Дрон ударил по объекту "Газмереж" на Днепропетровщине, есть повреждения

16:33 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: спасатель гасит пожар (Getty Images)

Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании начался пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Людмилы Киндер, главы правления компании ООО "Газораспределительные сети Украины" в Facebook.

Атака на "Газмережі"

Ночью вражеский дрон повредил один из объектов Днепропетровского филиала "Газмереж", говорит Киндер.

"В результате попадания занялся бокс, повреждены стены и крыша здания", - уточнила она.

По словам Киндер, в настоящее время работников на объекте не было, пострадавших нет.

"Специалисты ГСЧС обследовали территорию. В настоящее время уточняем объем повреждений и необходимых восстановительных работ", - отметила чиновница.

Киндер отметила, что нужно постоянно работать над тем, чтобы работники "Газмереж":

  • имели возможность пользоваться укрытиями,
  • действовать по понятным алгоритмам безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что 26 августа враг снова атаковал объекты "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.

Кроме того, оккупанты в декабре 2025 атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.

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