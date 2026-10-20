Дрон ударил по объекту "Газмереж" на Днепропетровщине, есть повреждения

Атака на "Газмережі"

Ночью вражеский дрон повредил один из объектов Днепропетровского филиала "Газмереж", говорит Киндер.

"В результате попадания занялся бокс, повреждены стены и крыша здания", - уточнила она.

По словам Киндер, в настоящее время работников на объекте не было, пострадавших нет.

"Специалисты ГСЧС обследовали территорию. В настоящее время уточняем объем повреждений и необходимых восстановительных работ", - отметила чиновница.

Киндер отметила, что нужно постоянно работать над тем, чтобы работники "Газмереж":