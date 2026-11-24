В Польше предполагают, что Россия ночью намеренно направила дрон в воздушное пространство страны. Военные следили за ним с самого начала, но сбивать не стали.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

"Трудно представить, что это было случайно, мы предполагаем, что это было умышленное действие", - сказал он.

По словам Залевского, беспилотник залетел в польское воздушное пространство вблизи Дорогуска. Над территорией страны он находился "очень недолго".

Почему дрон не сбили

Военные постоянно отслеживали полет дрона. Если бы он представлял угрозу, его сбили бы, пояснил замминистра.

"Его наблюдали с самого начала. Я разговаривал с DORSZ (Оперативное командование Вооруженных сил Польши, - ред.), и Вооруженные силы не приняли решения о сбитии, поскольку не хотели рисковать потерями и убытками среди гражданского населения", - отметил Залевский.

Источники Польского агентства прессы (PAP) сообщили, что на дроне было оборудование для наблюдения, в том числе камеры. Вероятно, его использовали для разведки.

"Мы рассматриваем эти дроны как ударные. Дроны такого типа оснащены камерами, которые позволяют управлять ими на основе топографического анализа, но это ударные дроны, у них есть такие возможности... Мы не знаем, был ли он вооружен, или это была приманка", - сказал Залевский.

Он добавил, что в Варшаве угрозой считают любой объект, нарушающий воздушное пространство страны.