Дрон РФ попал прямо в локомотив: что известно о последствиях атаки на Днепропетровщине

"Ночью враг атаковал беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное", - сообщил Кулеба.

По его словам, на месте попадания возник пожар. Экстренные службы оперативно ликвидируют последствия.

"Это очередная попытка россии сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране", - отметил министр.





Фото: последствия удара РФ по локомотиву в Днепропетровской области (t.me/OleksiiKuleba)

Несмотря на это, как отметил Кулеба, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз.