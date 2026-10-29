ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дрон РФ атаковал многоэтажку в Кременчуге: два человека погибли, среди пострадавших ребенок

12:48 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Дрон РФ атаковал многоэтажку в Кременчуге: два человека погибли, среди пострадавших ребенок Фото: В городе бурлит пожар (poltavskaOVA)
Додати як бажане джерело в Google

29 октября в Кременчуге российский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому.

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьякивнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Первая информация о вражеской атаке на город появилась около 12:10.

"На место направлены все экстренные службы. Предварительно есть раненые. Информация уточняется", - написал Дьякивнич.

Через несколько минут стало известно, что в результате российского удара погибли по меньшей мере два человека.

"По предварительной информации, в результате атаки два человека погибли, один человек получил травмы", - подтвердил глава ОВА.

Он также добавил, что огонь охватил припаркованные недалеко от места удара автомобили. Дьякивнич отметил, что все экстренные службы уже прибыли на место вражеского удара.

"Количество травмированных возросло до двух. Среди них шестилетний ребенок. Их госпитализировали", - уточнил глава ОВА со временем.

С заявлением на этот счет уже выступил мэр города Виталий Малецкий. По его словам, из-за новой российской атаки значительные повреждения получили многоэтажные жилые дома.

Дрон РФ атаковал многоэтажку в Кременчуге: два человека погибли, среди пострадавших ребенок
Последствия атаки РФ на Кременчуг 29 октября (Фото: vitalii_maletskyi)

Кроме того, повреждены и уничтожены огнем автомобили.

Дрон РФ атаковал многоэтажку в Кременчуге: два человека погибли, среди пострадавших ребенок
Последствия атаки РФ на Кременчуг 29 октября (Фото: vitalii_maletskyi)

"К сожалению, поступает информация о погибших. Их количество устанавливается. Все уточненные данные и официальную информацию впоследствии предоставит Полтавская областная военная администрация", - подчеркнул Малецкий.

Дрон РФ атаковал многоэтажку в Кременчуге: два человека погибли, среди пострадавших ребенок
Последствия атаки РФ на Кременчуг 29 октября (Фото: vitalii_maletskyi)

Напомним, что 29 октября россияне атаковали центр Чернигова и убили двух человек.

Также мы писали, что сегодня Россия совершила воздушное нападение на гражданское электропоезд в Днепре. Согласно последним данным, известно о 13 жертвах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кременчуг Война России против Украины Атака дронов
Новости
РФ ударила по электропоезду в Днепре, 13 человек погибли
РФ ударила по электропоезду в Днепре, 13 человек погибли
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой