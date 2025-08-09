Дрон пробил крышу. Как после атаки выглядит "Мебельный лабиринт" в Харькове (фото)

"9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждена крыша и помещение заведения торговли. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Сейчас проводится осмотр места попадания, оказывается помощь пострадавшим", - сказано в сообщении.

По данным полиции, в результате попадания террор-дрона в магазин получили осколочные ранения трое женщин 38, 45, 43 лет, и 17-летняя девушка. Всех пострадавших доставили в больницу.

Также в полиции показали фото с места атаки российских оккупантов.