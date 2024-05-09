RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дрон преодолел 1500 км. Удар по НПЗ в Башкирии устроила СБУ

Фото: НПЗ РФ в Башкирии атакован 9 мая (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии организовала СБУ. Прежде чем нанести удар, дрон пролетел рекордные 1500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников издания, это был дрон СБУ, установивший исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км. Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, работающие на ВПК РФ, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", - отметил источник.

Что известно о НПЗ в Башкирии

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

Удары по НПЗ в России 9 мая

9 мая стало известно об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в РФ "Салаватнефтеоргсинтез", расположенный в Башкирии. Местны власти уже успели отрапортовать об отсутствии пострадавших. Кроме того, якобы, несмотря на атаку, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 9 мая в Краснодарском крае РФ прогремел взрыв из-за атаки беспилотников на местную нефтебазу. Позже стало известно, что дроны СБУ ударили по двум перевалочным нефтебазам в Краснодарском крае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗДрони