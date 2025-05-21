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Дрон оккупантов атаковал авто с украинскими снайперами: броня спасла жизни (видео)

Фото: украинские снайперы попали под атаку РФ (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российский FPV-дрон атаковал авто украинских снайперов в Харьковской области. Броня сохранила жизни защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Как отмечают в ГПСУ, вражеский FPV-дрон на оптоволоконном управлении попал в машину снайперов "Мести" 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса в Харьковской области.

Российский беспилотник влетел прямо в машину защитников. К счастью, броня выдержала, пограничники уцелели.

Снайперы также показали последствия атаки вражеского дрона.

 

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области бои идут на двух направлениях фронта - Купянском и Харьковском (на севере региона). Войска РФ начали наступление на север от Харькова в мае прошлого года.

Сейчас на Харьковском направлении бои идут на двух участках, в частности в районе города Волчанска. За минувшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал там три атаки врага.

В Нацгвардии сообщали, оккупанты накапливают личный состав для границы с Харьковской областью, что свидетельствует о подготовке к штурмам.

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