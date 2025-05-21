РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью: военные оценили угрозу

Российские оккупанты накапливают личный состав для границы с Харьковской областью. Захватчики могут готовиться для штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрея Помагайбуса в эфире "Суспільного".

По его словам, враг пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести штурмовые действия, но в целом у противника нет успеха.

"Нужно иметь наблюдение на всех опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", - сказал Помагайбус.

Начальник штаба "Хартии" добавил, что у россиян комбинированный принцип атак. Для поражения и разведки - артиллерия и беспилотные системы. В то же время оккупанты заводят пехоту, то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом - идет продвижение.

Также Помагайбус отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 км.

"Основное наращивание с их стороны - это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", - сказал он.



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