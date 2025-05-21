РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью: военные оценили угрозу
Российские оккупанты накапливают личный состав для границы с Харьковской областью. Захватчики могут готовиться для штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрея Помагайбуса в эфире "Суспільного".
По его словам, враг пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести штурмовые действия, но в целом у противника нет успеха.
"Нужно иметь наблюдение на всех опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", - сказал Помагайбус.
Начальник штаба "Хартии" добавил, что у россиян комбинированный принцип атак. Для поражения и разведки - артиллерия и беспилотные системы. В то же время оккупанты заводят пехоту, то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом - идет продвижение.
Также Помагайбус отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 км.
"Основное наращивание с их стороны - это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", - сказал он.
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Бои в Харьковской области
Напомним, год назад российские войска пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. Бои дошли до города Волчанск. Сейчас боевые действия на Харьковском направлении продолжаются.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать в районе Волчанска и Строевки.
На днях в ВСУ показали, как выглядит город Волчанск через год после наступления российских войск.
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