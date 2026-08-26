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Дрон в Лейпциге должен был остановить поставки оружия Украине: детали от разведки США

23:29 26.08.2026 Ср
2 мин
Устройство не сработало только потому, что механизм детонации отключили.
aimg Екатерина Коваль
Фото: самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига (Getty Images)

Дрон со взрывчаткой, найденный в начале августа у украинского грузового самолета в немецком аэропорту Лейпциг, имел признаки устройств, характерных для российского ГРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Что установила разведка

По словам американского чиновника, информированного о расследовании возможного саботажа, конструкция взрывного устройства и сама взрывчатка на дроне были "типичными" для образцов, которые использует Главное разведывательное управление России. Этот вывод американская сторона сделала совместно с германскими спецслужбами.

Реакция России

В понедельник Служба внешней разведки России обвинила немецких политиков и европейские медиа в том, что те "сразу" сделали однозначный вывод и обвинили Россию, "даже не дождавшись предварительных результатов расследования".

Почему именно этот аэропорт

Лейпциг – крупный грузовой хаб, который используют американские военные и союзники по НАТО для транспортировки вооружения в Украину. Следователи считают, что дрон должен был вывести из строя самолеты на летном поле, чтобы задержать поставки Украине и направить Германии предупреждения о продолжении поддержки украинских усилий в войне.

История с дроном в аэропорту Лейпцига раскрывалась постепенно. Сначала, в ночь на 5 августа, в аэропорту обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу. Позже выяснилось: по данным Die Zeit, FPV-дрон поразил самую уязвимую часть крыла самолета - именно там, где расположены топливные баки, - а это значит, что атака была целенаправленной, а не просто "предупреждением".

Уже 25 августа немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, вероятно, также использовали при атаке на Ан-124 в аэропорту "Лейпциг/Галле" - прокуратура Германии пока воздерживается от комментариев.

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