Дрон в Лейпциге должен был остановить поставки оружия Украине: детали от разведки США

Что установила разведка

По словам американского чиновника, информированного о расследовании возможного саботажа, конструкция взрывного устройства и сама взрывчатка на дроне были "типичными" для образцов, которые использует Главное разведывательное управление России. Этот вывод американская сторона сделала совместно с германскими спецслужбами.

Реакция России

В понедельник Служба внешней разведки России обвинила немецких политиков и европейские медиа в том, что те "сразу" сделали однозначный вывод и обвинили Россию, "даже не дождавшись предварительных результатов расследования".

Почему именно этот аэропорт

Лейпциг – крупный грузовой хаб, который используют американские военные и союзники по НАТО для транспортировки вооружения в Украину. Следователи считают, что дрон должен был вывести из строя самолеты на летном поле, чтобы задержать поставки Украине и направить Германии предупреждения о продолжении поддержки украинских усилий в войне.