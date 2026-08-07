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В Германии опровергли информацию о боеприпасах на самолете в Лейпциге

02:55 07.08.2026 Пт
2 мин
По словам оператора аэропорта, борт вообще был пуст
aimg Екатерина Коваль
В Германии опровергли информацию о боеприпасах на самолете в Лейпциге Фото: инцидент с дроном произошел вблизи транспортного самолета Ан-124 в Лейпциге (Getty Images)
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Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщение о том, что дрон со взрывчаткой обнаружили вблизи грузового самолета с боеприпасами для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Что выяснилось на заседании комитетов Бундестага

На совместном заседании глав комитетов Бундестага по обороне и внутренним делам сообщили, что на борту самолета не было ни одного оружия или боеприпасов - об этом передало агентство dpa со ссылкой на данные, совпадающие с предыдущей публикацией издания Focus.

Глава Комитета по внутренним делам Детлеф Зайф тоже опроверг эти сообщения.

"Судя по всем разговорам, в которых я участвовал, самолет не был загружен боеприпасами или оружием", - заявил он Reuters.

Что говорит оператор аэропорта

Марет Монтавон, руководитель по коммуникациям и государственным отношениям компании Mitteldeutsche Flughafen, управляющей аэропортом Лейпцига, сообщила изданию Leipziger Volkszeitung, что на борту самолета вообще не было ни одного груза.

"Antonov, о котором идет речь, на момент инцидента был пуст и, соответственно, не перевозил ни одного груза. Эта оценка совпадает с информацией, которую мы получили от Antonov Logistics SALIS", - сказала Монтавон.

Министерство внутренних дел Германии на официальный запрос о комментарии пока не ответило.

Источники в кругах безопасности ранее сообщали, что во вторник вблизи украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан" обнаружили дрон со взрывчаткой. Федеральная полиция обезвредила взрывное устройство.

Министр внутренних дел Александер Добриндт приглашает нескольких европейских коллег на встречу после этого инцидента - об этом подтвердило его ведомство в четверг. Цель встречи - скоординировать общую стратегию защиты от дронов и усилить охрану критической инфраструктуры.

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