RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дрон атаковал центр Белгорода: под ударом здание администрации

Фото: дрон атаковал центр Белгорода 12 марта (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

В России пожаловались на атаку дрона по центру Белгорода. Якобы под удар попало здание местной администрации, в результаче чего есть даже пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА", - заявил Гладков.

По его словам, якобы есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая - контузию.

Кроме того, в из-за взрыва в здании администрации выбиты окна, посечен фасад. При этом, Гладков уже успел определить принадлежность беспилотника к так называемым "дронам противника".

В сети уже появились видео последствий атаки.

Ситуация в России

В России 12 марта совсем неспокойно. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.

Уже утром стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы". На данный момент известно, что добровольцы контролируют населенный пункт Теткино в Курской области.

К тому же сегодня в РФ случилось две авиакатастрофы - в Белгородской области, вероятно, упал истребитель Су-27, а в Иваново РФ - Ил-76.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгородская областьВойна в УкраинеДрониБелгород