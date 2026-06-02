Дрон атаковал тепловоз в Харьковской области, есть пострадавший

Сообщается, что после инцидента на место были оперативно направлены бригады скорой медицинской помощи и подразделения ГСЧС.

Железнодорожники координируют свои действия с представителями экстренных служб для ликвидации последствий удара и оказания необходимой помощи пострадавшему.

Пострадал сотрудник железной дороги

Вследствие атаки ранения получил железнодорожник. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о его состоянии уточняется.

После получения сообщения об ударе к месту происшествия направили специалистов экстренных служб. На месте работают медики и спасатели, которые обеспечивают проведение необходимых мероприятий и контролируют ситуацию.

Как работает железная дорога после атаки

Несмотря на удар по тепловозу, железнодорожное сообщение в Харьковской области не прекращалось. По данным Укрзализныци, движение поездов продолжается с минимальными отклонениями от графика.

Специалисты железной дороги продолжают контролировать обстановку и отслеживать возможные риски для безопасности пассажиров и работников отрасли.