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Дрон за 300 долларов может уничтожить бомбер за 20 тысяч: как защитить тяжелую технику от FPV

07:34 11.08.2026 Вт
2 мин
Почему тяжелые бомберы становятся легкой мишенью для дешевых FPV-дронов?
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Украине (Getty Images)

Украинские тяжелые бомберы, несмотря на высокую стоимость, регулярно сбиваются дешевыми FPV-дронами из-за своей медлительности и неповоротливости. Dignitas и компания Aura работают над проектом защиты бомберов и наземных роботизированных комплексов (НРК) средствами РЭБ.

Об этом в комментарии РБК-Украина отметила глава фонда Dignitas Люба Шипович.

Экономическая асимметрия: 20 тысяч долларов против 300

Проблема тяжелых бомберов – в их медленности и неповоротливости, из-за чего они становятся уязвимыми перед более ловкими FPV-дронами, и случаи их ущерба становятся все чаще.

Шипович привела пример экономической асимметрии войны: один бомбер может стоить 20 тысяч долларов, тогда как FPV-дрон, способный его повредить или уничтожить – всего 300 долларов, то есть дешевыми средствами выбивают дорогостоящую технику.

Тем не менее, отказаться от бомберов невозможно – они незаменимы для доставки воды, еды и боеприпасов на тяжелые позиции, куда невозможно добраться по земле. Поэтому военные обратились в фонд Dignitas с запросом на защиту таких дронов, и команда вместе с коллегами из Aura работает над этой задачей.

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"Поставить РЭБ на тяжелый бомбер - это нетривиальная задача, здесь не сработает "включил и поехал" как с машиной, ведь дрон тоже нуждается в связи. РЭБ может глушить не только вражеские FPV, но и наш канал управления. Эта проблема касается и наземных роботов: НРК, эвакуирующие раненных воинов, поддаются постоянным атакам, и нужна РЭБ, которая не обрежет нам канал связи", – отметила Шипович.

Пока команда тестирует новые РЭБ-системы с экспертами на полигонах и уже передала несколько образцов в подразделения. Решение должно быть готово примерно через два месяца. Шипович также обратила внимание, что направление РЭБ менее популярно среди молодежи по сравнению с управлением дронами, хотя по важности не уступает им.

Руководитель Dignitas призвала уделять больше внимания популяризации этой специальности на курсах БЗВП, несмотря на то, что работа требует базовых знаний по радиофизике и радиоэлектронике.

Ранее сообщалось, что украинские военные получат более 22 тысяч новых наземных роботизированных комплексов – это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, а все законтрактованные НРК украинского производства.

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