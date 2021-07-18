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У Дрогобичі обвалився під'їзд багатоповерхівки, від руйнування якої в 2019 загинули люди

Автор: Дмитро Левицький

У Дрогобичі (Львівська область) сьогодні сталося руйнування під'їзду відселеної багатоповерхівки, яка обвалилася у 2019 році. Тоді під завалами будинку загинули восьмеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Рятувальники близько 13:00 отримали інформацію про те, що у відселеному житловому будинку відбулося руйнування лівої частини другого під’їзду.

"Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок руйнування немає. Для моніторингу ситуації залучено 7 осіб та 1 одиницю спецтехніки", - заявили в ДСНС.

Як відомо, 28 серпня 2019 року, у цьому будинку обвалилася права частина другого під’їзду з першого по четвертий поверх. В результаті руйнування загинули 8 людей.

Нагадаємо, після перевірки міська рада Дрогобича назвала дві можливі причини обвалення під'їзду будинку.

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Львовская областьобрушение дома