У Дрогобичі вночі горів гуртожиток, є постраждалі

Фото: місце події (facebook.com/MNSLVIV)

До лікарні потрапили троє людей, серед яких підліток

У Львівській області у місті Дрогобич 8 лютого о 4:00 ліквідували пожежу у гуртожитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Як зазначається, повідомлення про пожежу на вул. Пушкіна,20 до рятувальників надійшло 8 лютого о 03:05. Загорання виникло на 4-му поверсі 5-поверхового гуртожитку, який належить Дрогобицькому професійно-політехнічному ліцею.

На момент виникнення пожежі у кімнаті перебували 2 студентів. Пожежа спричинила щільне задимлення у кімнаті та на коридорі. Вогнеборці вивели із гуртожитку на свіже повітря 15 людей.

Внаслідок пожежі отруїлись продуктами горіння 3 особи, з них підліток 2003 року народження. Постраждалих в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню.

Фото: місце події (facebook.com/MNSLVIV)

Пожежу локалізовано о 03:38, ліквідовано о 03:58. Вогнем знищено кімнату на площі 12 кв.м, пошкоджено коридор на площі 5 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина виникнення горіння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що 28 грудня, у Рівному на вулиці Пластова сталась пожежа у гуртожитку, були евакуйовані 15 людей. Пожежа виникла у одній із кімнат гуртожитку на четвертому поверсі.

РБК-Україна писало, що пожежа на складах на вулиці Червоноткацькій, 69 біля Даринку у Києві є наслідком недбальства та безвідповідальності власника і балансоутримувача приміщення.