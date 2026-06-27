В Дрогобыче мужчина повалил мемориал жертвам нацистских репрессий
Инцидент произошел возле мемориала, посвященного дрогобычанам, погибшим во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Правоохранители узнали о происшествии во время мониторинга социальных сетей, где обнаружили видео с повреждением мемориала "Жертвам германской оккупации 1941-1944 годов" на улице Ковальской. После проверки информации на место выехали следователи и оперативники.
По информации местного Telegram-канала " ДРОГОБЫЧ LIVE Новости ", инцидент произошел ночью у так называемой "Стены плача". Муж руками толкнул металлическую скульптуру Матери, в результате чего она упала.
Как отметили в полиции, этот памятник установлен на месте смертной казни нацистами членов украинского национально-освободительного движения и гражданского населения города.
"Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили личность правонарушителя. В настоящее время продолжаются комплексные меры по его розыску и задержанию", - говорится в сообщении.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой или другим местом захоронения. Продолжается досудебное расследование.
Это не первый случай надругательства над памятными объектами во Львовской области. В мае правоохранители задержали троих подозреваемых в похищении мемориальной таблицы первому президенту Чеченской Республики Ичкерию Джохару Дудаеву, установленной в центре Львова.
Ее демонтировали с фасада дома в центре города менее чем через две недели после установки.