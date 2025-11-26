Дрисколл заявил Украине, что США не помогут "исправить ситуацию" на поле боя, - СМИ

Напомним, на прошлой неделе Дэн Дрисколл предупредил украинских официальных лиц в Киеве о тяжелой ситуации на поле боя для ВСУ. По его словам, украинские военные потерпят неизбежное поражение от российских войск.

Министр армии США заявил, что Россия способна вести боевые действия бесконечно. Он добавил, что в будущем ситуация для Украины будет только ухудшаться, поэтому Киеву лучше сейчас заключать мирное соглашение.

Мирный план США

Напомним, около недели назад западные СМИ обнародовали информацию, что США разработали новый мирный план по завершению войны в Украине.

Киеву представили документ, который состоял из 28 пунктов, некоторые из которых были довольно болезненными для Украины. Поэтому 23 ноября в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и ЕС для доработки мирного плана.

Financial Times сообщило, что план с 28 пунктов сократили до 19, хотя президент США Дональд Трамп намекнул, что на самом деле в нем теперь 22 пункта.

После Женевы США и Украина сообщили о создании рамочного документа. Утверждение окончательного варианта состоится во время встречи лидеров двух стран.

Отметим, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча президента Украины с американским коллегой возможна уже 27 ноября.