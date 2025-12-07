Мелочная месть: у Маска заблокировали рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа

Отмечается, что блокировка аккаунта Еврокомиссии произошло буквально через несколько дней после того, как на соцсеть Маска наложили многомиллионный штраф. О блокировке аккаунта ЕК заявил руководитель проекта X Никита Биер.

"Ваша рекламная учетная запись заблокирована", - сказано в его сообщении.

Биер написал, что Европейская комиссия якобы попыталась использовать "эксплойт" (уязвимость, - ред.) в редакторе рекламы на платформе. По его словам, ЕК якобы опубликовала ссылку, которая обманывает пользователей с целью искусственного увеличения охвата.

"Ирония вашего заявления... X считает, что каждый должен иметь равный голос на нашей платформе. Однако, похоже, вы считаете, что правила не должны применяться к вашей учетной записи", - добавил Биер.

Впрочем, никаких подтверждений этого заявления Биер, за которым тянется недобрая слава (в частности известно, что он публиковал высказывания в поддержку исламских террористов и блокировал на платформе тех, кто высказывался против него и его действий), не предоставил. Речь идет не об официальной учетной записи ЕК, а именно о рекламном аккаунте.