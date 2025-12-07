Мелочная месть: у Маска заблокировали рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа

Социальная сеть X (бывший Twitter), которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, заблокировала рекламный аккаунт Европейской комиссии, обвинив его в якобы нарушении. Это произошло после того, как ЕК наложила штраф на соцсеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмечается, что блокировка аккаунта Еврокомиссии произошло буквально через несколько дней после того, как на соцсеть Маска наложили многомиллионный штраф. О блокировке аккаунта ЕК заявил руководитель проекта X Никита Биер.
"Ваша рекламная учетная запись заблокирована", - сказано в его сообщении.
Биер написал, что Европейская комиссия якобы попыталась использовать "эксплойт" (уязвимость, - ред.) в редакторе рекламы на платформе. По его словам, ЕК якобы опубликовала ссылку, которая обманывает пользователей с целью искусственного увеличения охвата.
"Ирония вашего заявления... X считает, что каждый должен иметь равный голос на нашей платформе. Однако, похоже, вы считаете, что правила не должны применяться к вашей учетной записи", - добавил Биер.
Впрочем, никаких подтверждений этого заявления Биер, за которым тянется недобрая слава (в частности известно, что он публиковал высказывания в поддержку исламских террористов и блокировал на платформе тех, кто высказывался против него и его действий), не предоставил. Речь идет не об официальной учетной записи ЕК, а именно о рекламном аккаунте.
Блокировка произошла после того, как Европейская комиссия наложила на компанию X американского миллиардера Илона Маска штраф в размере 120 млн евро (около 140 млн долларов). Причиной штрафа стало нарушение правил цифровых услуг в ЕС, в частности, "обманчивый дизайн" синей галочки.
После этого в США устроили настоящую истерику. В частности сам Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз. С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио и другие протрампистские сенаторы и политики, иногда прибегая к открытым угрозам, в том числе "не защищать Европу". Министр торговли США Говард Латник заявил, что США сохранят 50-процентные тарифы на европейские товары, если штраф для соцсети Маска не будет отменен.
В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску "катиться на Марс, где нет цензуры на нацистские поздравления". А ряд европейских политиков, обозревателей и экспертов выступили с жесткой критикой Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа и непосредственно Маска с его соцсетью.