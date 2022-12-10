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В Дрездене сообщают о стрельбе: полиция проводит эвакуацию, преступник взял заложников

Фото: в Дрездене произошла стрельба, преступник забаррикадировался в ТЦ (twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 10 декабря в немецком Дрездене произошла стрельба. Вооруженный мужчина напал на радиостанцию, а затем ворвался в торговый центр. Преступник мог взять людей в заложники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По некоторым данным, вооруженный мужчина убил женщину, а затем попытался ворваться в здание "Радио Дрезден". Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.

Позже преступник проник в торговый центр и забаррикадировался в подсобке аптеки. Предварительно, он мог взять несколько человек в заложники.

Полиция уже оцепила центр Дрездена и призвала людей избегать этот участок города. Позже район пришлось закрыть для передвижения.

Кроме того, как сообщили в полиции, движение транспорта, в том числе и общественного, полностью остановлено,

Напомним, в Германии провели масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

К экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.

Как стало известно, при обысках у обвиняемых в подготовке государственного переворота в Германии изъяли винтовки, пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.

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ДрезденСтрельба в Германии