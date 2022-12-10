В Дрездене сообщают о стрельбе: полиция проводит эвакуацию, преступник взял заложников

По некоторым данным, вооруженный мужчина убил женщину, а затем попытался ворваться в здание "Радио Дрезден". Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.

Позже преступник проник в торговый центр и забаррикадировался в подсобке аптеки. Предварительно, он мог взять несколько человек в заложники.

Полиция уже оцепила центр Дрездена и призвала людей избегать этот участок города. Позже район пришлось закрыть для передвижения.

Кроме того, как сообщили в полиции, движение транспорта, в том числе и общественного, полностью остановлено,