Драпатый готовит замену командира корпуса, обороняющего Славянск и Краматорск, - источники

Вместо бригадного генерала Алексея Майстренко, возглавившего корпус в апреле этого года, главнокомандующий Михаил Драпатый планирует назначить Эмиля Ишкулова.

Ишкулов - бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады и нынешний заместитель командира 7 армейского корпуса ДШВ.

В ходе Курской операции в 2024 году Ишкулов отказался отправить 80-ю бригаду на территорию России. После этого его сняли с должности комбрига и перевели в заместители командира 7-го корпуса ДШВ.

В чем причина кадровых изменений

Собеседник РБК-Украина пояснил, что одна из причин этого кадрового решения может быть связана с усилением обороны на этом направлении фронта, учитывая растущие угрозы для Славянска и Краматорска.

Эти изменения могут быть связаны и с тем, что свое видение необходимости усиления этого направления другим командиром мог также донести бригадный генерал Сергей Собко. Это бывший начальник штаба 11 корпуса, который сегодня исполняет обязанности фактически правой руки Михаила Драпатого.