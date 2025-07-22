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Драмы, воспоминания и старые раны: кто из знаков Зодиака снова переживет прошлое

Вторник 22 июля 2025 12:01
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Драмы, воспоминания и старые раны: кто из знаков Зодиака снова переживет прошлое Кто из знаков Зодиака летом столкнется со своим прошлым (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Лето 2025 года станет непростым периодом для трех знаков Зодиака. Астрологи предупреждают: их ждет эмоциональное возвращение к прошлому, которое заставит переосмыслить старые связи, ошибки или незавершенные истории.

Кому именно следует быть начеку, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Для Овнов лето 2025 года может стать периодом эмоционального пересмотра старых решений и отношений. Неожиданные встречи или воспоминания из прошлого заставят снова вспомнить, что, казалось, уже давно осталось позади.

Это шанс для внутреннего исцеления - но и серьезное испытание для эмоций. Овнам важно не действовать импульсивно, а дать время все переосмыслить.

Лев

Львам лето принесет ситуации, которые поставят под сомнение их уверенность и лидерские позиции - особенно в сфере отношений. Старые обиды или незавершенные истории могут напомнить о себе в виде писем, снов или даже реальных людей из прошлого.

Это не обязательно негатив - иногда такие моменты нужны, чтобы наконец-то поставить точку. Главное - не скрывать своих чувств и позволить себе прожить их до конца.

Водолей

Для Водолеев это лето станет очень глубоким в смысле личной трансформации. Их могут накрыть волны ностальгии, размышления о старых идеях, дружбе или даже мечтах, которые так и не сбылись.

Эмоции могут показаться необычными для рационального Водолея - но именно в этом их урок. Вселенная дает шанс завершить старое, чтобы наконец-то начать новый этап с чистым сердцем.

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