В бійці в київській піцерії постраждали 8 людей

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження через бійки в Києві
У результаті бійки в піцерії між відвідувачами та працівниками одного зі столичних закладів постраждало вісім людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.
Повідомляється, що бійка сталась в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Поліція повідомляє, що група осіб пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення автомобілем "БМВ" та поїхала з місця події. Під час бійки тілесні ушкодження отримали вісім працівників закладу.
"Поліція встановила особу власника іномарки, ним виявився 39-річний киянин. Також встановлює інших осіб, причетних до правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вирішується питання щодо внесення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацію ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та проведення подальшого розслідування.
РБК-Україна раніше писало, що в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночка згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.
Також у п'ятницю, 25 жовтня, в центрі Києва в одній із квартир житлового будинку стався вибух, в результаті чого загинула одна людина.