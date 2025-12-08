RU

В ГПСУ опровергли заявления о массовом выезде украинцев за границу: пассажиропоток снизился

Фото иллюстративное: в ГПСУ опровергли заявления о массовом выезде украинцев за границу (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Ірина Глухова

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика свидетельствует о снижении пассажиропотока и преимуществе въезда в Украину в отдельные месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа", - сказал Демченко.

По его словам, в сентябре преимущество было на выезд из страны, в октябре динамика сравнялась до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова наблюдалось преимущество на въезд.

Он отметил, что это касается прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего пассажиропотока.

Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. Сейчас, по его словам, пассажиропоток является наименьшим за последние три месяца.

"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", - сообщил Демченко.

Он также добавил, что рост движения на границе традиционно ожидается во время новогодне-рождественского периода, вероятно ближе к 20-м числам декабря.

 

Что предшествовало

Ранее Нацбанк Украины, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщил, что за период с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехало почти такое же количество людей, как и за предыдущие девять месяцев.

По данным ООН, по состоянию на 14 ноября 2025 года за пределами Украины находилось 5,9 млн украинцев. Массовый отток связывают с обострением атак по гражданской инфраструктуре и открытием возможности для выезда мужчин в возрасте 18-22 года.

Подробнее о том, кто именно может выехать и могут ли разрешить выезд в отпуск забронированному, - читайте в материале РБК-Украина.

