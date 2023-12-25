В ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на границе с Польшей

Почти на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе осуществляется пропуск автобусов и легковых автомобилей по электронной очереди. В то же время пешеходов пропускают только на КПП "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Сейчас ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Польшей такова:

"Ягодин" - 0 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых авто временно не осуществляется;

"Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;

"Краковец" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

"Нижанковичи" - 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Пограничники рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Блокада границы с Польшей

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.

Польская сторона требует запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.

Поэтому на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков.

Впрочем, на днях стало известно, что украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.