В ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на границе с Польшей
Почти на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе осуществляется пропуск автобусов и легковых автомобилей по электронной очереди. В то же время пешеходов пропускают только на КПП "Шегини".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Сейчас ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Польшей такова:
- "Ягодин" - 0 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых авто временно не осуществляется;
- "Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;
- "Краковец" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Нижанковичи" - 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Пограничники рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Блокада границы с Польшей
Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.
Польская сторона требует запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.
Поэтому на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков.
Впрочем, на днях стало известно, что украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.
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