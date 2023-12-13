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В Украине доступ к границе будет по спецпропускам: что нужно знать

Украина, Среда 13 декабря 2023 13:49
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В Украине доступ к границе будет по спецпропускам: что нужно знать Фото: украинцам запретили приближаться к границе на 5 км без пропусков (facebook.com/zahidnuykordon)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ввел специальные разрешения для въезда в пограничную полосу (до 5 км). Это не касается тех, кто направляется на пункты пропуска или едет транзитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 7 декабря 2023 года №1292.

Согласно документу, граждане Украины и иностранцы въезжают, находятся, проживают, производят работы и пропускаются в пограничную полосу с разрешения Государственной пограничной службы. Заявление для разрешения можно подать в бумажной или электронной форме.

Разрешения не нужны для чиновников и сотрудников спецслужб, а также для:

  • лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска;
  • водителей грузовых автомобилей и сопровождающих лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью мультимодальной перевозки;
  • лиц, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, которые перемещаются автомобильным транспортом автомобильными дорогами общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе.

Ужесточение режима на границе с Беларусью и Россией

Кроме того, правительство установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц в пределах 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь - шириной до 2 километров.

Выезд за границу во время войны

Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

За 10 месяцев 2023 года в пересечении границы было отказано 43 тысяч граждан Украины, которые следовали на выезд. В основном это мужчины, считающие, что их документы позволяют им уехать.

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