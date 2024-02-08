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В ГПСУ предупредили о риске осложнения движения фур из-за протестов в Польше и Венгрии

Фото: в ГПСУ предупредили о риске осложнения движения фур из-за протестов в Польше и Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни существует риск усложнения движения для грузовиков на границе с Польшей и Венгрией из-за протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Польша

Согласно предварительной информации, завтра, 9 февраля в 10 утра начнется забастовка польских фермеров на участках, граничащих с украинскими пунктами пропуска: 

  • "Ягодин"; 
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";

"Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" - по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускать беспрепятственно", - пишет ГПСУ. 

Также осложнения движения для грузовиков возможно и 12 февраля через пункты пропуска:

  • "Устилуг";
  • "Угринов". 

Пропуск будет осуществляться по три грузовика в час.

Венгрия

Венгерские пограничники предупреждают о протесте фермеров завтра, 9 февраля, на автодороге к пункту пропуска "Захонь", который расположен напротив украинского "Чоп". 

"Предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта", - добавляет пресс-служба.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но фермеры заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля. Первым протестующие хотят заблокировать КПП "Дорогуск - Ягодин".

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