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ГПСУ предупредила об остановке работы одного из пунктов пропуска с Молдовой

11:36 13.07.2026 Пн
1 мин
Проблемы с пересечением начнутся уже сегодня
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: на границе с Молдовой могут приостановить движение транспорта (Getty Images)

На пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" на границе с Молдовой могут временно приостановить движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.

Ремонтные работы начнутся сегодня, 13 июля, с 12.00 на молдавской стороне КПП. Ограничения на пропуск автомобилей могут продолжаться до полного завершения ремонта.

Граждан призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок. По возможности водителям советуют выбирать альтернативные пункты пропуска:

  • "Бронница - Унгурь";
  • "Сокиряны - Окница".

Напомним, ранее польская сторона сообщала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".

Такие ограничения объясняли проведением ремонтных работ на одном из самых загруженных пограничных переходов, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров и международных перевозчиков.

Впрочем, впоследствии Украина и Польша достигли договоренности, согласно которой оформление автобусов через пункт пропуска "Шегини - Медика" будет осуществляться на протяжении всего летнего сезона.

Кроме того, ранее в Государственной пограничной службе Украины призвали граждан по возможности планировать выезд за границу по будням.

В ведомстве отмечали, что именно в рабочие дни нагрузки на пункты пропуска обычно меньше, что позволяет избежать длительного ожидания в очередях.

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