ГПСУ предупредила об остановке работы одного из пунктов пропуска с Молдовой

Ремонтные работы начнутся сегодня, 13 июля, с 12.00 на молдавской стороне КПП. Ограничения на пропуск автомобилей могут продолжаться до полного завершения ремонта.

Граждан призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок. По возможности водителям советуют выбирать альтернативные пункты пропуска:

"Бронница - Унгурь";

"Сокиряны - Окница".

Напомним, ранее польская сторона сообщала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".

Такие ограничения объясняли проведением ремонтных работ на одном из самых загруженных пограничных переходов, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров и международных перевозчиков.

Впрочем, впоследствии Украина и Польша достигли договоренности, согласно которой оформление автобусов через пункт пропуска "Шегини - Медика" будет осуществляться на протяжении всего летнего сезона.