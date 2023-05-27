Позволят отказаться от топлива: топ-5 самых популярных электромобилей в Украине

На украинском рынке растет количество "официальных" электромобилей, которые представлены в автосалонах дилеров, но большинство "зеленых" авто попадают в Украину "серым" путем – через небольшие фирмы, или физических лиц, которые в частном порядке привозят такие машины из ЕС, Китая, США как новыми, так и с пробегом по другим странам.

Преимущества и недостатки электромобилей

Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания в сравнении с машинами с ДВС, бесшумностью работы, а также меньшим давлением на окружающую среду.

Не лишены электромобили и недостатков. Среди ключевых – скромный запас хода на одном заряде в сравнении с бензиновыми и дизельными авто, длительное время восполнения потраченной энергии (заряда), невозможность взять с собой электричество, которое увеличило бы запас хода, высокая стоимость в сравнении одноклассниками, которые оснащены ДВС.

Volkswagen ID.4

Цена: 31-48 тысяч долларов

Кроссовер Volkswagen ID.4 уже несколько месяцев является самым популярным электромобилем в Украине. Секрет популярности прост: большие габариты, известный бренд, да и "кроссоверный" тип кузова в тренде. В зависимости от комплектации, "АйДи" бывает задне- и полноприводным, соответственно с одним, или двумя электромоторами. Они также отличаются мощностью. Также для авто предусмотрено несколько вариантов батареи по емкости, что влияет на запас хода.

Базовая версия Volkswagen оснащена 109-сильным электродвигателем, который установлен на задней оси, также доступны его варианты на 125, 128 и 150 сил. Двухмоторная версия развивает 220 л. с. В зависимости от размера батареи, запас хода кроссовера варьируется в пределах 35-520 км. Официально Volkswagen ID.4 в Украине не представлен. На различных торговых площадках цены на новые экземпляры стартуют с отметки в 31 тысячу долларов.

Nissan Leaf

Цены: 33-36 тысяч долларов

Электрический хэтчбек Nissan Leaf занимает второе место по популярности среди украинцев по итогам первого квартала 2023 года. Стоит отметить, что Leaf второго поколения – это единственный электромобиль из нашего рейтинга, который представлен в Украине официально. На него действует украинская гарантия, официальные сервисные центры имеют право и обучены обслуживать эти машины.

В зависимости от версии, машина оснащается электродвигателем на 150, или 218 л.с. Для хэтчбека доступно два варианта батареи с запасом хода в 270 и 385 км. Цена японского электромобиля в автосалонах марки – от 33 тысяч долларов.

Honda M-NV

Цены: 23-32 тысячи долларов

Honda X-NV является плодом совместного сотрудничества японского автопроизводителя и китайской компании Dongfeng. Соответственно, модель выпускается в Китае. Электрический кроссовер построен на базе бензиновой модели Honda HR-V. Модель доступна с одним вариантом силовой установки – мотором на 163 л.с. и тяговой батареей, которая обеспечивает запас хода на одном заряде в 405-465 км.

Tesla Model 3

Цены: 25-63 тысячи долларов

Меньший из электромобилей компании Илона Маска был представлен в 2017 году. Несмотря на свои скромные размеры, даже базовая версия имеет запас хода в 350 км и мотор мощностью 275 л.с. Всего на рынке представлено шесть модификаций, среди которых задне- и полноприводные варианты мощностью до 510 л.с. и дальностью хода до 500 км.

Стоит отметить, что большая часть Model 3 на нашем рынке – это модели, которые в США, или других странах попали в ДТП, и после разного уровня ремонта продаются у нас восстановленными. Цены на исправную машину варьируются от 25 до 63 тысяч долларов. Большая разница в цене объясняется пробегом и разницей в качестве восстановительных работ.

Renault Zoe

Цены: 8-23 тысячи долларов.

Самый компактный и самый доступный электромобиль нашего материала до окончания производства в 2019 году был представлен на украинском рынке, сейчас же их массово везут из Европы. Производилась модель с 2012 года. За годы производства появилось три модификации, которые отличались моторами и батареями.

В зависимости от исполнения, мощность силового агрегата составляла 88, 92, 109, или 135 л.с. Запас хода составляет 210-395 км. Стоит отметить, что этот электромобиль пользовался большим спросом у европейских служб такси и каршеринга, что объясняет доступную цену некоторых экземпляров.