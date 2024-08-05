Позволит решить жилищный вопрос: бизнес будут поощрять становиться партнером государства в восстановлении

В Украине предлагается активно использовать инструмент государственно-частного партнерства (ДПП) в жилищной сфере. Речь идет прежде всего о привлечении инвестиций бизнеса в строительство доступного жилья и предоставлении жилья в досрочную аренду.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, чтобы новое жилищное законодательство было эффективным для решения жилищного вопроса каждого нуждающегося украинца, фонд социального жилья должен быть большим, на миллионы квадратных метров.

Поэтому в рамочном законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", который станет базовым нормативно-правовым актом, регулирующим жилищную сферу, предусмотрено, что источниками формирования и наполнения фонда социального жилья будут не только бюджетные средства и средства международных доноров, но и финансирование, полученное в результате государственно-частного партнерства. Более того, государство будет всячески способствовать развитию такого инструмента решения жилищного вопроса как государственно-частное партнерство.

Согласно 1 ст. 4 Закона Украины "О ГЧП", строительство и капитальный ремонт жилых домов предусмотрены как деятельность, при которой может применяться ГЧП. Соответственно, мы рассчитываем, что государственно-частное партнерство станет одним из важных инструментов для создания, наполнения и управление фондами социального жилья. Речь идет, в частности, о привлечении инвестиций для создания соответствующих жилищных фондов.

Она подчеркнула, что в рамочном законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", который готовят к регистрации, предусмотрено, что для реализации жилищных программ, строительства и эксплуатации социального жилья и управления жилищным фондом предлагается образование самостоятельных государственных или коммунальных предприятий, которые будут вступать в договорные. отношения с частным бизнесом В том числе применяя механизм государственно-частного партнерства. Поощрение бизнеса такого сотрудничества будет способствовать экономической эффективности использования жилищного фонда.

Шуляк добавила, что согласно рамочному законопроекту, государственно-частное партнерство как механизм строительства доступного жилья возможно при нескольких важных условиях:

Государственно-частное партнерство в жилом секторе может создаваться только в целях строительства и долгосрочной аренды;

Все государственно-частные партнерства в жилищной сфере обязаны иметь финансовую отчетность, подтвержденную независимым аудитом, содержащим необходимую дополнительную информацию, предусмотренную законодательством;

Финансовая отчетность вносится в Единую информационно-аналитическую жилищную систему и обнародуется в открытом доступе;

Частным партнером в любом жилом государственно-частном партнерстве для обеспечения долгосрочной аренды социального жилья могут быть исключительно неприбыльные предприятия.

"Отдельным пунктом нового жилищного законодательства прописано финансирование государственно-частного партнерства во время строительства доступного жилья. Оно может осуществляться за счет финансовых ресурсов частного партнера, финансовых ресурсов, заимствованных в установленном порядке, средств государственного и местных бюджетов", - пояснила Елена Шуляк.

Напомним, в конце июня Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении 400 миллионов евро на пилотный проект по финансированию строительства социального жилья в Украине. В рамках этого пилота социальное жилье будет развиваться в некоторых городах Украины, которые будут отобраны совместно с Министерством восстановления.

Кроме этого, одним из источников формирования фонда социального жилья, которое будет предоставляться, в частности, в социальную аренду, могут стать долгострои — дома, строительство которых по многим причинам не завершилось. Поскольку для решения жилищного вопроса украинцев фонд социального жилья должен быть на миллион квадратных метров, достройка объектов незавершенного строительства — дополнительная возможность его наполнения.