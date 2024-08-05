Дозволить вирішити житлове питання: бізнес заохочуватимуть ставати партнером держави у відбудові

В Україні пропонують активно використовувати інструмент державно-приватного партнерства (ДПП) у житловій сфері. Йдеться передусім про залучення інвестицій бізнесу у будівництво доступного житла і наданні житла у дострокову оренду.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, щоб нове житлове законодавство було ефективним для вирішення житлового питання кожного українця, який цього потребує, фонд соціального житла має бути великим, на мільйони квадратних метрів.

Тому у рамковому законопроєкті "Про основні засади житлової політики", який стане базовим нормативно-правовим актом, що регулює житлову сферу, передбачено, що джерелами формування і наповнення фонду соціального житла будуть не лише бюджетні кошти і кошти міжнародних донорів, а і фінансування, отримане в результаті державно-приватного партнерства. Більше того, держава всіляко сприятиме розвитку такого інструменту вирішення житлового питання як державно-приватне партнерство.

"Згідно з 1 ст. 4 Закону України "Про ДПП", будівництво та капітальний ремонт житлових будинків передбачені як діяльність, при якій може застосовуватися ДПП. Відповідно, ми розраховуємо, що державно-приватне партнерство стане одним з важливих інструментів для створення, наповнення і управління фондами соціального житла. Йдеться, зокрема, про залучення інвестицій для створення відповідних житлових фондів. Втім, це може бути вже готове житло з приватного житлового фонду - надане у соціальну оренду", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що в рамковому законопроєкті “Про основні засади житлової політики”, який наразі готують до реєстрації, передбачено, що для реалізації житлових програм, будівництва та експлуатації соціального житла і управління житловим фондом пропонується утворення самостійних державних або комунальних підприємств, що вступатимуть в договірні відносини з приватним бізнесом. В тому числі, застосовуючи механізм державно-приватного партнерства. Заохочення бізнесу до такої співпраці сприятиме економічній ефективності використання житлового фонду.

Шуляк додала, що згідно з рамковим законопроєктом, державно-приватне партнерство як механізм будівництва доступного житла можливе за кількох важливих умов:

Державно-приватне партнерство у житловому секторі може створюватися лише з метою будівництва і довгострокової оренди;

Усі державно-приватні партнерства у житловій сфері зобов'язані мати фінансову звітність, підтверджену незалежним аудитом, що містить необхідну додаткову інформацію, яка передбачена законодавством;

Фінансова звітність вноситься до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи та оприлюднюється у відкритому доступі;

Приватним партнером у будь-якому житловому державно-приватному партнерстві для забезпечення довгострокової оренди соціального житла можуть бути виключно неприбуткові суб'єкти господарювання.

"Окремим пунктом нового житлового законодавства прописано фінансування державно-приватного партнерства під час здійснення будівництва доступного житла. Воно може здійснюватись за рахунок фінансових ресурсів приватного партнера, фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку, коштів державного та місцевих бюджетів", - пояснила Олена Шуляк.

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 400 мільйонів євро на пілотний проєкт з фінансування будівництва соціального житла в Україні. В рамках цього пілоту соціальне житло буде розвиватися в деяких містах України, які будуть відібрані спільно з Міністерством відновлення.

Крім цього, одним з джерел формування фонду соціального житла, яке буде надаватись, зокрема, у соціальну оренду, можуть стати довгобуди — будинки, зведення яких з багатьох причин не завершилось. Оскільки для розв’язання житлового питання українців фонд соціального житла має бути на мільйони квадратних метрів, добудова обʼєктів незавершеного будівництва — додаткова можливість його наповнення.