Позволит накладывать новые санкции: в Евросоюзе приняли закон для защиты стран-членов

Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал закон, позволяющий принять ответные меры против стран, оказывающих экономическое давление на страны ЕС. Это предложение направлено на противодействие переполнению геополитической напряженности в торговле.

В докладе ЕС об инструменте против давления (ACI) говорится, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа, Китай и Турция использовали торговлю как политический инструмент.

Согласно новому закону, правительства ЕС должны голосовать за то, являются ли экономические меры третьей страны принуждением.

Третью страну можно попросить возместить любой нанесенный ущерб. Если диалог не удастся, блок может наложить ограничения, такие как повышение импортных тарифов или ограничение доступа к государственным тендерам Евросоюза и весь процесс займет до года.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия, чтобы стать членом блока.

Официальные представители Украины не раз заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал 2 октября президент Украины Владимир Зеленский, для открытия переговоров требуется не только готовность нашей страны, но и готовность Евросоюза.

Вчера, 3 октября, стало известно, что Европейский Союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.