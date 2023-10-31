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Не позволим Путину разрушить безопасность Европы, - президент Европарламента

Фото: президент Европарламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз не позволит российскому диктатору Владимиру Путину чувствовать себя комфортно и разрушить безопасность Европы.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Наша поддержка Украины не должна ослабевать ни в коем случае. Это должна быть противоположность тому, что думает Путин. Мы не дадим ему комфортно чувствовать себя и разрушать безопасность Европы, как он пытается разрушить Украину. Эта война, которая идет на нашем континенте, всегда остается на первом плане", - заявила Мецола.

Президент Европарламента также отметила, что Европа должна вооружаться, чтобы защищаться и ответить на самый важный вопрос – насколько ее демократия сильна, чтобы противостоять тотальным угрозам.

"У нас нет другого выбора, как защищать наше право, наши ценности, наши демократические модели. У нас нет альтернативы", - добавила она.

По ее словам, оставить Украину будет моральной и политической ошибкой. Поэтому ЕС сейчас находит все пути, чтобы поддерживать Украину так мощно, как только возможно.

Поддержка Украины членами Евросоюза

С начала полномасштабного вторжения РФ страны-члены Евросоюза оказывают Украине разностороннюю помощь.

Так, многие страны заморозили российские активы после того, как солдаты страны-агрессора начали полномасштабное вторжение в Украину. Также рассматривается возможность конфискации активов РФ для того, чтобы направить их на восстановление нашей страны.

К примеру, 12 октября правительство Эстонии одобрило конфискацию активов России для помощи Украине.

Более детально о конфискации зарубежных активов страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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