Дощі на заході та потепління на півдні: прогноз на сьогодні

У суботу, 7 грудня, погода в Україні буде переважно сухою та теплою, лише у західних областях подекуди можливі опади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Волинській областях варто чекати невеликих дощів. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +5, на півдні від +6 до +8 градусів.

Вночі у північних, центральних та західних областях похолодає до -2...-4 градусів, на сході також буде холодно - до 2 градусів морозу. У південних областях вночі від 0 до +2, лише місцями термометри можуть показати до -1.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні, також прогнозують суху та малохмарну погоду. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +1 до +3, вночі термометри киян покажуть до -2...-4 градусів морозу. Вітер південно-західних 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що на вихідних, 7-8 грудня, в Україні очікується переважно суха погода з нічними заморозками. У неділю, лише у деяких західних та південних областях, а також в Києві можливі невеликі опади.