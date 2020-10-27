Дощі на півдні та до +20 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 27 жовтня, на півдні України йтимуть дощі, однак у всіх інших регіонах буде суха та тепла погода. Температура повітря в областях буде коливатися від +13 до +20 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощитиме сьогодні в Одеській, Миколаївській областях та в Криму. На всій іншій території країни буде спостерігатись мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +14 +18, а вночі стовпчики термометрів опустяться от +6 до +9 тепла.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +14 до +18, а вночі від +6 до +10.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +20, а вночі вона опуститься от +3 до +12 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від +14 до +17, а вночі від +6 до +9.

Нагадаємо, 27 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися у південних та східних областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Крім того, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.