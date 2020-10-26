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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 10:50
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

В Україні з 26 по 27 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися у південних та східних областях. Такі дані надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики попередили, що у понеділок та вівторок в більшості районів східних регіонів та в Одеській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 26 жовтня, погода в Україні буде суха і тепла у всіх областях, крім Одеської, де очікуються дощі з грозами.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні до кінця жовтня буде сонячною і теплою вдень. У нічний час цілком можливі заморозки, однак несильні.

Крім того, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

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