Дощі по всій Україні і до +22 тепла: погода на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 1 червня, буде дощовою і місцями вітряною, очікується до +22 градусів тепла на південному сході країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, сьогодні у всіх областях очікуються дощі в денний і нічний час доби. Швидкість вітру складе від 7 до 12 метрів на секунду.

На заході України вдень буде від +14 до +18 тепла. Трохи тепліше буде в Закарпатській області. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +12 до +18 градусів тепла. Вночі буде від +7 до +11 градусів.

На південному сході України вдень буде тепліше, ніж в інших регіонах. Стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22 тепла, а вночі будуть в межах +10 градусів.

Фото: погода в Україні на 1 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність з дощами. Вдень температура повітря прогріється до +12+16 тепла, а вночі буде від +8 до +11 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 1 червня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, весь тиждень в Україні будуть лити дощі з грозами, лише ближче до кінця тижня потеплішає, але дощі продовжаться.

Нагадаємо, днями в столиці спостерігався зливовий дощ і підтоплення на ряді вулиць.

Також повідомлялося, що погода в Одесі різко погіршилася з-за сильної зливи, в результаті якого затопило Приморську і Балківську вулиці.