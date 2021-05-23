Дощі повертаються: якою буде погода в Україні в неділю

Погода в Україні

Сьогодні опади слід чекати жителям північних та західних областей - там йтимуть дощі. Водноча, на півдні, сході та в центральній Україні буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря на більшості території країни вдень утримуватиметься на позначках +21-24 градуси. У західних областях буде дещо холодніше +17-19 градусів.

Вночі температура повітря по Україні коливатиметься від +8 градусів на заході до +13 на півдні та сході.

Погода в Києві

В столицю сьогодні повернеться дощ - він йтиме як вдень (у вечірній час), так і вночі. Температура вдень підвищиться до +21 градуса, вночі прогнозують +11-13 градусів.

Вітер очікується західний 7-12 метрів на секунду.