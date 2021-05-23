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Дощі повертаються: якою буде погода в Україні в неділю

Автор: Инна Собора

Погода в неділю, 23 травня, буде теплою та сонячною. Однак в деяких областях синоптики прогнозують дощі.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Сьогодні опади слід чекати жителям північних та західних областей - там йтимуть дощі. Водноча, на півдні, сході та в центральній Україні буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря на більшості території країни вдень утримуватиметься на позначках +21-24 градуси. У західних областях буде дещо холодніше +17-19 градусів.

Вночі температура повітря по Україні коливатиметься від +8 градусів на заході до +13 на півдні та сході.

Погода в Києві

В столицю сьогодні повернеться дощ - він йтиме як вдень (у вечірній час), так і вночі. Температура вдень підвищиться до +21 градуса, вночі прогнозують +11-13 градусів.

Вітер очікується західний 7-12 метрів на секунду.

РБК-Україна писало, що протягом вихідних синоптичні процеси чергуватимуться. В суботу була більш сонячна погода, однак потім прогнозують грозові дощі.

Раніше повідомлялося, що грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.

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