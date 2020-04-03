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Потепління до +15: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 08:00
Потепління до +15: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні вдень буде тепло та сонячно

Погода в Україні 3 квітня покращиться, вдень буде тепло, але вночі ще холодно. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході тепло та сонячно, температура повітря вдень +12+14, а вночі -1-3. У північних областях теж вдень тепло, +13+15, а вночі 0-2. У центральних областях ще тепліше, вдень +13+15, а вночі -1-3. На сході країни сухо і тепло, вдень +13+15, а вночі -1-4. У південних областях вдень +11+15, а вночі 0-2.

Потепління до +15: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні тепло та сухо. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі -1+1.

Потепління до +15: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, останні дні погода в Україні зіпсувалась. Вдень був сильний вітер, а вночі морози.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні у квітні обіцяє бути не такою теплою, як прогнозували синоптики раніше. Заморозки можуть бути навіть у середині місяця, а весняне тепло прийде хіба що до кінця квітня.

Вдень потепліє, але ночі ще холодні: прогноз погоди на сьогодні За місяць у Києві оновлено максимальну кількість температурних рекордів
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