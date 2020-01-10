Дощі зі снігом та заморозки: прогноз на вихідні

Погода в Україні на вихідних буде мінливою, у суботу на більшості території будуть дощі зі снігом, а у неділю місцями похолодає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

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Завтра на більшості території країни, крім деяких південних та західних областей, очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень у східних, північних та центральних областях коливатиметься від +2 до +5 градусів. На заході та півдні температура вдень буде в межах +4...+6.

Вночі у східних, деяких центральних та західних областях очікується похолодання до -2 градусів морозу. На решті території вночі термометри покажуть від -1 до +2.

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У неділю погодна ситуація покращиться, опадів не прогнозують. Однак, попри суху погоду, в країну прийде похолодання. Вдень у східних, деяких північних та центральних областях термометри покажуть до -1 морозу. На решті території денна температура буде в межах 0...+2 градусів, подекуди повітря прогріється до +3...+5 градусів.

Вночі заморозки до -1 очікуються у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Полтавській областях. На решті території температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +2.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі попередили про можливість сходження лавин у Закарпатській області. Синоптики заявили про значну сніголавинну небезпеку в горах.