Дощі змістяться з заходу на схід і південь: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 13 липня, буде дощовою на південному сході, в центральній та північній частині країни. Температура повітря буде трохи прохолоднішою, однак досягне +31 тепла в південних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, сьогодні в денний і нічний час доби очікуються дощі без гроз в більшості областей, крім західних, Київської, Вінницької та Житомирської. Вітер по Україні очікується від 7 до 12 метрів за секунду.

На заході буде прохолодніше, але сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градусів вдень, вночі температура подекуди знизиться до +9 градусів.

На південному сході України буде тепліше. Вдень очікується від +22 до +31 тепла, а вночі від +14 до +19 градусів.

У центральних і північних областях температурна ситуація помірна - від +19 до +27 тепла, вночі температура буде в межах +10 +16 градусів.

Фото: погода в Україні на 13 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде прохолодно, але без дощів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +21 тепла, а вночі буде від +11 до +14 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 13 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Також РБК-Україна писало, що західним областям 10-13 липня загрожують нові повені.