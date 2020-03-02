Дощі у половині областей: прогноз на сьогодні

У понеділок, 2 березня, погода в Україні погіршиться у західних, а також деяких північних та центральних областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український гідрометцетр.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних, Чернігівській, Київській, Черкаській, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі. На решті території країни буде сухо та малохмарно.

Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +10 градусів у всіх областях. Вночі термометри у східних областях опустяться до -3 градусів. У решті областей нічна температура коливатиметься від +1 до +4 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні прогнозують дощову погоду. Вдень температура повітря коливатиметься від +6 до +8 градусів. Вночі термометри у Києві покажуть від +2 до +4. Очікується південний вітер, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про штормовий вітер на більшості території України. Сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.