В Україні оголосили штормове попередження

Ілюстративне фото (УНІАН)

Негода очікується у найближчі 3 години

У найближчі декілька годин в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема штормові пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у неділю, 1 березня, та впродовж 2 березня в Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У Карпатах пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

Крім того, у найближчі 3 години у Києві та Київській області очікуються пориви вітру до 20 м/с. Негода утримається до кінця доби 2 березня.

У зв'язку з негодою в Україні та Києві було оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що сьогодні на більшості території України буде сонячна та тепла погода. Лише у Львівській, Закарпатській та Волинській областях очікувалися незначні дощі.

Крім того, українські синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря у березні складатиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря у березні становитиме 22-37 градусів морозу.