Дощі відходять: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть тільки в західних та південних областях. На заході вдень очікується +13+18, а вночі +8+10. У північних регіонах сьогодні вдень буде +15+17, а вночі +7+10.

На півдні країни вдень буде +20+24. У центральних областях температура повітря вдень складе +15+19, а вночі +8+11. Температура повітря у східних регіонах вдень очікується +19+24, а вночі +10+14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +8+10.