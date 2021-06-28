Дощі та незначне похолодання: якою буде погода на День Конституції

В Україні сьогодні, 28 червня, очікується незначне зниження температури. Дощі з грозами прогнозують в північних, центральних та східних областях.
В Україні протягом доби очікується досить тепла погода. Водночас, подекуди будуть опади.
Так, дощі з грозами слід чекати в північних, східних та центральних областях. На решті території буде без опадів.
Температура повітря по Україні становитиме в середньому +24-26 градусів. В східних та південних областях температура підвищиться до +30 градусів.
В столиці сьогодні повітря прогріється до +24-26 градусів. Вночі температура опуститься до +17-19 градусів.
Крім того, вдень та вночі очікуються дощі з грозами.
Раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлені 393 населені пункти. Відключення електропостачання сталося в восьми областях.
Нагадаємо, днями у Київській області випадав град та була злива.