Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 17 лютого на території країни опади не очікуються. Вдень дощі пройдуть у західних, центральних та північних областях. На півдні та сході синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів.

У Карпатах протягом дня очікуються сильні дощі з мокрим снігом. При цьому збережеться плюсова температура. У зв'язку з опадами та відлигами на високогір'ї Закарпатської, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У горах Івано-Франківської області - висока небезпека сходження лавин (4 рівень).

Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 17 лютого (meteo.gov.ua)

На більшій частині країни вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Вночі в західних областях пориви 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.Температура повітря вночі перебуватиме в межах від -1 до +5, вдень - від +5 до +14 градусів.

Температура повітря 17 лютого по регіонах:

на заході вдень від +6 до +8, вночі від +2 до +4;

на півночі вдень від +5 до +7, вночі від +1 до +4;

на сході вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +1;

на півдні вдень від +10 до +14, вночі від +1 до +4;

у центрі вдень від +5 до +8, вночі від +1 до +4.

Фото: погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві вночі мінлива хмарність без опадів, а вдень - дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від +1 до +3 градусів, вдень - від +6 до +8.

Фото: погода в Києві 17 лютого (meteo.gov.ua)