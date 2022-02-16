Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра

У четвер, 17 лютого, більшу частину України накриють дощі, а в Карпатах - мокрий сніг. Температура повітря місцями прогріється до +14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У ніч на 17 лютого на території країни опади не очікуються. Вдень дощі пройдуть у західних, центральних та північних областях. На півдні та сході синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів.
У Карпатах протягом дня очікуються сильні дощі з мокрим снігом. При цьому збережеться плюсова температура. У зв'язку з опадами та відлигами на високогір'ї Закарпатської, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У горах Івано-Франківської області - висока небезпека сходження лавин (4 рівень).
Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 17 лютого (meteo.gov.ua)
На більшій частині країни вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Вночі в західних областях пориви 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.Температура повітря вночі перебуватиме в межах від -1 до +5, вдень - від +5 до +14 градусів.
Температура повітря 17 лютого по регіонах:
Фото: погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)
У Києві вночі мінлива хмарність без опадів, а вдень - дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від +1 до +3 градусів, вдень - від +6 до +8.
Фото: погода в Києві 17 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.