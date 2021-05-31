Дощі та грози: синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня в Україні

Погода в Україні у вівторок, 1 червня

У перший день літа грозами та дощами накриє східну, південну та подекуди центральну частину України. Температура повітря в денний час на Сході очікується в межах +14 +19 градусів, вночі +10 +12. На Півдні стовпчики термометра покажуть до +14 +18 вдень, а вночі температура знизиться до +9 +14 градусів. У західній та північній частині без опадів. Температура повітря на Заході вдень сягатиме до +12 +17 градусів, вночі +4, +6. На Півночі очікується до +13 +16 градусів тепла, вночі синоптики обіцяють до +5 +11 градусів, опадів не передбачається.

У Києві синоптики прогнозують вдень до +13 +15 градусів тепла, вночі температура повітря знизиться до +4 +6 градусів, без опадів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 1 червня

Погода в Україні у середу, 2 червня

У середу дощі та грози прогнозуються майже по всій території України, сухою та сонячною залишиться лише західна частина країни, синоптики обіцяють до +14 +18 градусів вдень, а вночі температура різко знизиться до +3 +7 градусів. На Півночі температура повітря коливатиметься вдень від +14 до +16 градусів, передбачаються дощі та грози, вночі опадів не прогнозують, температура буде триматися в межах +5 +7 градусів. На Сході вдень також пройдуть дощі та грози, стовпчики термометра покажуть +17 +20 градусів, вночі +10 +12 без опадів. У південній частині очікується до +17 +19 градусів тепла з дощами та грозами вдень, вночі +9 +12 без істотних опадів.

У Києві температура повітря прогріється до +13 +15 градусів, вночі знизиться до +6 +8. Синоптики обіцяють дощі та грози протягом дня, вночі опадів не передбачається.

Карта погоди в Україні на середу, 2 червня

Погода в Україні у четвер, 3 червня

У четвер дощі будуть скрізь по Україні за винятком Заходу - там прогнозують теплу та сонячну погоду, температура повітря коливатиметься в межах +17 +22 вдень, вночі +8 +10 градусів. На Півночі синоптики обіцяють дощі протягом усього дня та ночі, температура повітря складатиме +18 +20 градусів вдень, вночі до +10 +12. У східній частині країни дощі також прогнозуються протягом доби, стовпчики термометра покажуть до +18 +22 градусів вдень, вночі +11 +13. У південних регіонах погода буде теж дощовою, опади прогнозують протягом цілої доби, температура повітря триматиметься в межах +17 +20 градусів, вночі +10 +13.

У Києві синоптики обіцяють опади, дощі прогнозуються протягом дня та ночі. Температура повітря складатиме від +18 до +20 вдень, вночі стовпчики термометра впадуть до +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 3 червня

Погода в Україні у п’ятницю, 4 червня

У п’ятницю на території Заходу подекуди прогнозують теплу та сонячну погоду, у Луцькій, Ужгородській, Львівській та Івано-Франківські області без опадів, на решті території - дощі, температура повітря сягатиме до +18 +22 градусів тепла вдень, вночі +8 +11. На Півночі переважно без опадів, лише у Житомирській області протягом доби очікуються дощі. Температура повітря буде коливатися в межах +17 +20 градусів вдень, вночі +10 +12.

У Києві синоптики прогнозують дощі протягом цілої доби, вдень стовпчики термометра покажуть +17 +19 градусів, вночі +10 +12.

Карта погоди в Україні на пятницю, 4 червня