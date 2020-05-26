Дощі з грозами і незначне потепління: погода на завтра

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У гідрометцентрі назвали причину тривалої дощової погоди в Україні

Погода в Україні 27 травня очікується з опадами. Грозові дощі прогнозують майже у всіх областях.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі в Facebook.

Метеорологи пояснили, що причиною прохолодної і дощової погоди в Україні є поле низького тиску.

"Завтра його вплив, хоча вже у меншій мірі, ще відчуватиметься у всіх регіонах", - зазначили в гідрометцентрі.

Фото: поле низького тиску над Україною (facebook.com/ukrgmc.official)

Тож, 27 травня дощі з грозами прогнозують у всіх регіонах, лише вночі у південних та східних областях буде без опадів.

На заході країни вдень очікується до +18, вночі до +9. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі температура повітря вдень прогріється до +17, вночі стабільні +9. Дощі прогнозують протягом доби, можливі грози.

У центральних областях очікується до +18 вдень і до +10 вночі.

Найтепліше буде південно-східній частині України. Попри короткочасні дощі з грозами стовпчики термотетрів у регіоні піднімуться до +23 вдень і +11 вночі.

У Києві 27 травня дощитиме протягом доби, подекуди можливі грози. Вдень очікується до +17, вночі до +10.

Нагадаємо, учора в Києві випало майже 20 мм опадів у вигляді дощу.

А сьогодні у високогір'ї Карпатах випало більше 20 см снігу.

Також РБК-Україна повідомляло, якою буде погода в червні.

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Автор: Роман Калиниченко